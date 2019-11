Real Madrid, Zidane si gode la vetta e punge: “Non dimentico cosa si diceva qualche mese fa…”

“Queste vittorie sono vitali”, parola di Zinedine Zidane. L’allenatore del Real Madrid si gode il successo contro l’Alaves e la vetta della classifica de La Liga e non manca di pungere chi, qualche tempo fa, criticava lui e la squadra.

Come riporta AS, il tecnico francese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta per 2-1 grazie alle reti di Ramos e Carvajal: “Non siamo cambiati, ma c’è stato un miglioramento evidente. Bisognava solo avere pazienza e l’abbiamo fatto. Queste vittorie significano tanto. Sono vitali per noi e il nostro cammino. Ora riusciamo a vincere anche su campi difficili come questo. Giochiamo con personalità e sappiamo soffrire”. E poi la frecciata: “Io comunque non dimentico che un mese fa ci dicevano di tutto…”, ha detto Zidane. “Serve tranquillità, solo questa serve. Ora continuamo a lavorare rimanendo concentrati su una stagione che è ancora molto lunga”.