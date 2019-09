Real Madrid, Zidane si scaglia contro il calendario: “Troppe partite, i giocatori non sono macchine”

Ennesimo problema muscolare della stagione in casa Real Madrid. In queste ore si è infatti fermato il difensore Ferland Mendy, con il tecnico Zinedine Zidane che, come riporta AS, ha così commentato la situazione prima di scagliarsi contro un calendario a suo giudizio troppo fitto.

INFORTUNI – “Non accetto le critiche nei confronti del mio staff, abbiamo i migliori professionisti. Negli infortuni sono molti i fattori che entrano in gioco e problemi non ci sono solamente qua a Madrid”.

CALENDARIO – “Ci sono sette partite in ventuno giorni e prima c’è stata la pausa per le Nazionali, che ci sarà di nuovo a breve. I giocatori non sono macchine: alcuni di loro non si fermano mai, non hanno mai tempo per riposare. Io giocavo quarantacinque partite mentre ora ne giocano sessanta”.