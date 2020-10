Real Madrid, Zidane strizza l’occhio a Haaland: “Non è un mio giocatore, però è bravo. Messi…”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno in campo delle Merengues che domani sfideranno il Cadiz al Bernabeu.

LE PAROLE DI ZIDANE

MESSI – Zizou è tornato a parlare dell’accostamento della Pulce al Real, voce risalente al 2013 che sta facendo rumore in questo periodo: “Non so nulla. Non posso dire niente, non parlerò di un giocatore che non è nostro. Sappiamo chi è Messi, cosa ha fatto e cosa sta facendo. Ma non è un mio giocatore, non posso commentare questa vicenda”.

HAALAND – Zidane ha poi risposto ad una domanda sul forte attaccante del Borussia, avvicinato in più occasioni al Real: “Ho visto giocare la Norvegia in questi giorni, c’era Odegaard che ha fatto bene. Haaland non è un mio giocatore, però posso dire che è bravo”.