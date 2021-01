Real Madrid, Zidane: “Tampone negativo, domani andrò in panchina. Ramos come CR7? Pensiamo alla partita”

L’allenatore del Real Madrid Zidane è già uscito dall’isolamento in seguito al tampone negativo. Il mister domani guiderà regolarmente la sua squadra contro l’Osasuna: “Il mio tampone è risultato negativo, non c’è altro da aggiungere. Sono pronto, dopo qualche ora di incertezza anche io potrò viaggiare con la squadra verso Pamplona. Sergio Ramos? Per adesso è al Real e domani abbiamo una partita importante. Anche Hazard è pronto per giocare, non credo che abbia 90 minuti nelle gambe ma può scendere in campo per un pezzo di partita”.