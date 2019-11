Real Madrid, Zidane: “Vinicius resta. Dispiace per l’esonero di Emery, è grande tecnico”

Domani, sabato 30 novembre, Real Madrid in campo ad Alavés in Liga dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro il Paris Saint-Germain, in rimonta. Ecco le parole in conferenza del tecnico dei blancos Zinedine Zidane: “Sarà una sfida importante e difficile, come tutte le altre, del resto. Vinicius via? Non ha intenzione di andarsene, ha la mia considerazione esattamente come gli altri giocatori. Stiamo lottando non per vincere le singole partite, ma per trionfare nelle varie competizioni, e per farlo ho bisogno di tanti giocatori a disposizione. L’esonero di Emery? Sono molto dispiaciuto, non mi piace mai quando un tecnico viene cacciato. Non so se allenerà in Spagna, di sicuro si tratta di un grande allenatore. Pallone d’Oro? Un premio organizzato bene, una bella idea. Io sono riuscito a vincerlo, ho parlato con Modric ha meritato di portarlo a casa, è stato uno dei giorni migliori della sua vita”.