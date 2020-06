Real, pace tra Zidane e Bale? Il tecnico: “Pronto a scendere in campo”

Si avvicina la sfida con il Maiorca, ma in casa Real Madrid non manca la fiducia. E addirittura sembra essere tornato il sereno tra Zinedine Zidane e Gareth Bale. Il tecnico francese dei Blancos ha analizzato l’avvicinamento al match della trentunesima giornata di Liga con toni decisamente particolari: “Il Maiorca cercherà i tre punti, non possiamo scendere in campo tranquilli. Anche all’andata ci ha creato delle difficoltà, quindi servirà il miglior Real Madrid per vincere. Per quanto riguarda Isco, è una bella notizia vederlo di nuovo con noi. Credo che domani ci sarà così come Bale. Vinicius Jr? Ha appena 19 anni e deve ancora imparare molto, ma è un gran lavoratore. Contro la Real Sociedad ha fatto una partita fenomenale, abbiamo un giocatore davvero importante per il presente e per il futuro”