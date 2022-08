Real Sociedad-Barcellona, le probabili formazioni e dove vederla

Club in campo alle 22 per la seconda giornata del campionato.

La gara di Liga tra Real Sociedad-Barcellona vedrà i padroni di casa forti del buon debutto contro il Cadice che li ha visti trovare la vittoria per 1-0 in trasferta. Gli ospiti blaugrana guidati da Xavi avranno maggiore pressione avendo pareggiato l'esordio contro il Rayo Vallecano. Staremo a vedere se Lewandowski, Kessie e compagni riusciranno finalmente a sbloccarsi per iniziare finalmente la nuova annata che dovrà vederli protagonisti dopo la grande campagna acquisti.

Real Sociedad-Barcellona si giocherà, come detto, oggi domenica 21 agosto 2022 alle ore 22. La partita della seconda giornata di Liga verrà trasmessa in diretta e streaming da DAZN.

Il match non verrá trasmesso in diretta tv da nessuna emittente televisiva ma sarà possibile vederlo in live streaming su DAZN che anche quest'anno detiene i diritti del campionato spagnolo de LaLiga 2022/2023, trasmettendo tutti e 10 i match di ogni giornata. Per vedere la partita bisognerà scaricare l'app o accedere al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet, smartphone).