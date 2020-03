Real Sociedad, ecco lo schema anti-Messi: ma Leo segna su rigore…

Leo Messi è lo spauracchio principale per tutte le difese che affrontano il Barcellona. Imprevedibile, veloce, rapido nel pensiero e nell’esecuzione: fermarlo è davvero una missione quasi impossibile. Ma che fare se capita un calcio da fermo? Su punizione non ci sono ostacoli in movimento contro la conclusione della Pulce. La Real Sociedad, ultima avversaria dei blaugrana, ha trovato una soluzione particolare. Ha disposto due soli uomini in barriera, piazzando altri sei uomini in area, in file da tre. Due giocatori si sono addirittura sistemati sulla riga di porta.

Risultato? Leo non ha segnato. Il problema per i baschi è che l’appuntamento con il gol è stato solamente rinviato di qualche minuto. All’80’ Messi ha realizzato il rigore del definitivo 1-0. Niente da fare contro i marziani.