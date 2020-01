Real, tris al Getafe e aggancio al Barcellona in vetta. Atletico ok

Vittoria e aggancio riuscito. Il sabato del Real Madrid si rivela perfetto. I Blancos di Zidane sbrigano la pratica Getafe con un netto 3-0. Protagonista a sorpresa del match è il difensore francese Varane che segna una doppietta tra il 34′ e il 53′. Dapprima sfrutta un’uscita maldestra dal portiere e poi realizza con un pregevole colpo di testa. Al 96′ arriva il sigillo di Modric dopo una bella azione di Valverde. Il successo si somma al pareggio per 2-2 del Barcellona capoclassifica nel derby contro l’Espanyol. Nonostante l’ultimo posto, la formazione di Abelardo si porta sorprendentemente in vantaggio con Lopez al 23′. Il Barça incassa e fatica a reagire. Nella ripresa arriva l’uno-due di Suarez e Vidal che ribaltano il risultato. Sembra fatta per la vittoria, ma De Jong si fa espellere e lascia in inferiorità numerica i suoi compagni. Non basta un superlativo Neto per salvare la vittoria: Wu Lei pareggia per l’Espanyol. Sorride anche l’Atletico Madrid che risale in classifica a meno 5 dalla vetta. La gara si decide nel giro di pochi minuti. Correa apre le danze al 13′; pari di Martì per il Levante e nuovo vantaggio dei Colchoneros con Felipe. Oblak nel finale inventa una parata pazzesca che salva il successo.