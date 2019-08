Real, Zidane ci ripensa: “Bale fa parte della nostra squadra”

Non è un momento semplice per il Real Madrid. Le sfide prestagionali hanno visto i Blancos in grande affanno, con tante sconfitte ed una scarsa condizione fisica da parte dei giocatori. Così, di fronte ad una difficoltà simile, possono sorgere tregue incredibili tra vecchi nemici. E’ il caso di Zinedine Zidane e Gareth Bale. Il tecnico delle Merengues sembra pronto a reintegrare in squadra l’attaccante gallese, nonostante i pessimi rapporti negli ultimi mesi. Le sue parole in conferenza stampa sembrano una mano tesa nei confronti dell’ex Tottenham: “Sembrava che stesse andando ed è ancora qui, quindi conto su di lui. È un giocatore importante. E spero che tutti i giocatori mi rendano difficile scegliere la squadra”.