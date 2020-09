Real, Zidane: “Nessun problema con Bale. Jovic? Tutto può succedere…”

Il mercato del Real Madrid inizia ad animarsi, almeno in uscita. Gareth Bale sembra ormai pronto a lasciare i Blancos per trasferirsi al Tottenham. Da monitorare anche la situazione di Luka Jovic. Tocca a Zinedine Zidane provare a fare chiarezza in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico delle Merengues: “Non mi tolgo un peso con l’addio di Bale. Non ho mai avuto problemi con lui: in alcuni casi non ha giocato come avrebbe dovuto, ma non ho mai avuto problemi personali con lui”.

CAMPIONI

In casa Real ci sono altri due campioni che non hanno reso secondo le aspettative: Eden Hazard e appunto Luka Jovic. Questo il pensiero di Zidane: “Non so quando Hazard sarà disponibile al 100%, ma vogliamo recuperarlo al meglio. Abbiamo ancora tempo. Jovic? Non credo che lascerà la squadra, ma tutto può succedere fino alla fine del mercato”.