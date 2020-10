Real, Zidane rischia grosso nel Clasico. Ma la cabala è dalla sua parte

Dentro o fuori. Zinedine Zidane si gioca il suo futuro in 90 minuti contro l’avversario peggiore: il Barcellona. Il tecnico del Real Madrid sta pagando le incertezze dei Blancos in questo avvio di stagione, culminate con il disastroso incontro in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Una sconfitta contro i catalani, che sono indietro di due punti in classifica, rischierebbe di aprire il baratro per il francese.

In suo soccorso c’è un elemento prezioso: la storia. La cabala dice che Zidane, quando sfida il Barcellona al Camp Nou, non ha mai perso da allenatore. Un dettaglio importante. Chissà se la cabala potrà venire incontro ancora una volta al tecnico vincitore di tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018.