Reguilon: “Il Real Madrid? Non ho rimpianti…”

In estate, Sergio Reguilon ha salutato il Real Madrid per passare in prestito al Siviglia. Una scelta che si sta rivelando al momento azzeccata, visto che il difensore, grazie alle sue prestazioni, si è guadagnato la prima chiamata con la nazionale spagnola da parte del ct Robert Moreno. Il giocatore, ai microfoni di Cadena Cope, ha così parlato della sua nuova esperienza.

SIVIGLIA E REAL – “A Siviglia mi sento amato, le persone sono meravigliose e mi trovo al meglio. Il Real Madrid? Non ho rimpianti, io ho fatto del mio meglio. Zidane? Sarà felice di vedermi in nazionale…”.