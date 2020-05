Riecco la Liga, arriva l’ok dal Governo: in campo dall’8 giugno

Dopo la Bundesliga sarà il campionato spagnolo a tornare in campo. Dopo settimane di incontri ecco che il Premier Sanchez ha dato il via libera per la ripresa della Liga. La data della ripartenza è quella dell’8 giugno.

Grande lavoro

Dopo l’annuncio del Premier spagnolo è arrivato subito il commento del presidente della Liga Tebas: “Siamo molto contenti, è il risultato di un grande lavoro di club, allenatori e calciatori. Adesso è molto importante seguire le norme sanitarie e l’evoluzione della pandemia senza abbassare la guardia”.