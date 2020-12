Rigore contro il Real non dato, Koeman punge: “Nove persone su dieci l’avrebbero visto”

Sono otto i punti di distacco tra il Real Madrid e il Barcellona in classifica. Le due acerrime avversarie sembrano destinate a vivere una stagione diversa. I Blancos sono momentaneamente appaiati in testa alla classifica con i cugini dell’Atletico, che però hanno due gare da recuperare. I catalani, invece, stanno attraversando un periodo contraddistinto da alti e bassi.

POLEMICA

Tuttavia divampano le polemiche. Il Real ha infilato la sua quarta vittoria consecutiva, battendo l’Eibar. Fa discutere la mancata concessione di un calcio di rigore. Il tecnico dei catalani Ronald Koeman non le ha mandate a dire in conferenza stampa, attaccando i Blancos: “Francamente non capisco. Se chiedi a 10 persone se quello era rigore, 9 ti risponderanno di sì. Io penso che fosse rigore ma l’arbitro e il VAR hanno deciso diversamente. Lo rispetto, perché fare l’arbitro non è facile. Però se me lo chiedi, per me era sempre rigore”.