Rigori fatali per l’Atletico: Supercoppa spagnola al Real

Primo trofeo stagionale per il Real Madrid. I Blancos piegano ai calci di rigore per 4-1 l’Atletico Madrid, nel secondo derby della storia della Supercoppa spagnola. I tempi regolamentari si concludono senza reti, a dimostrazione di un notevole equilibrio. La prima occasione del match capita sui piedi di Modric, la cui conclusione viene bloccata da Oblak. La reazione dell’Atletico non tarda ad arrivare: Joao Felix e Morata mancano di poco lo specchio della porta. Sul finire del primo tempo, Casemiro spreca una nitida palla gol. Stesso copione nella ripresa, con gli errori sotto misura di Jovic e Valverde per il Real e di Morata per l’Atletico. Nei supplementari serve un prodigioso Oblak per sventare la minaccia, mentre Valverde lascia in inferiorità numerica i Blancos per un’ingenua espulsione al 115′. Si va ai rigori. Saul colpisce il palo, mentre Courtois strega Thomas. Il Real, invece, è infallibile. Sergio Ramos realizza il quarto rigore e dà il via alla festa dei Blancos nella Supercoppa spagnola.