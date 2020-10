Riscatto Real Madrid nel Clasico: battuto il Barcellona al Camp Nou 3-1

Era l’incontro più atteso da entrambe le formazioni. Real Madrid e Barcellona cercavano risposte importanti dal Clasico in scena al Camp Nou. I Blancos erano reduci dal disastro in Champions League contro lo Shakhtar, mentre i catalani dovevano rifarsi dopo il tonfo nell’ultimo turno della Liga. Alla fine sono stati i madridisti a sorridere grazie al successo per 3-1.

LA GARA

Botta e risposta nei primi dieci minuti di gara. Il match si sblocca al 5′ grazie a Valverde che si fa trovare pronto sul filtrante e infila Neto sul secondo palo. Passano tre minuti e arriva il pari con Ansu Fati, impeccabile nel bruciare Sergio Ramos su passaggio rasoterra di Jordi Alba. Tap in facile da due passi e pareggio. Messi sfiora il vantaggio dei padroni di casa saltando due uomini e concludendo sul primo palo: strepitoso Courtois che salva il Real. I Blancos replicano con il tiro ravvicinato di Benzema che impegna Neto. L’equilibrio dura fino al 63′ quando l’arbitro assegna un rigore al Real Madrid. Sergio Ramos non sbaglia e porta avanti i suoi. Nel finale Modric sigla il tris vanificando una bella uscita bassa di Neto su Benzema.