Rivaldo: “A Barcellona c’è un solo giocatore che può ereditare il ruolo di Messi: Neymar…”

Tutto pronto per il grande Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma domani alle 20 al Camp Nou. Il giocatore più atteso è ovviamente Lionel Messi, fresco vincitore del Pallone d’Oro. Di lui, ma soprattutto di chi potrà essere il suo erede in maglia blaugrana, ha parlato l’ex fuoriclasse brasiliano Rivaldo. Queste le sue parole raccolte dal Mirror.

EREDE – “Messi non durerà per sempre, prima o poi arriverà la sua ultima partita e lascerà il calcio. Ora sta facendo la differenza, ma serve un altro giocatore che possa interpretare il suo ruolo. Solamente un calciatore può essere il sostituto di Lionel a Barcellona: Neymar. Ha sbagliato a lasciare i blaugrana, ma, se tornerà, potrà fare la stessa differenza che sta facendo adesso Messi”.