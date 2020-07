Rivaldo a tutto campo: “Napoli grande pericolo per il Barça. Lautaro? Può sostituire Messi e Suarez”

Dopo la debacle balugrana contro l’Osasuna ci sono due grandi incertezze in casa Barcellona. La prima riguarda la prossima sfida di Champions contro il Napoli. La squadra di Gattuso ha dimostrato di essere in forma e dopo la ripresa è riuscita inoltre nella conquista della Coppa Italia. Gli azzurri hanno incamerato gli schemi e le tattiche dell’allenatore e l’impegno messo in campo da giocatori in scadenza dimostra la grande stima tra Gattuso e il gruppo. La seconda grossa incognita riguarda invece l’arrivo, o meno, di Lautaro Martinez.

RIVALDO: “BARÇA, IL NAPOLI FA PAURA”

A proposito di questi due temi ha parlato l’ex stella blaugrana Rivaldo. Il brasiliano ex Pallone d’Oro durante un’intervista a Betfair ha commentato così il prossimo impegno europeo di Messi e compagni: “C’è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida e credo che la maggior parte dei culés condivida con me questa brutta sensazione”. Questa invece la sua considerazione riguardo Lautaro Martinez: “Messi e Suarez possono giocare a un buon livello per un po’ di tempo ancora, questo darà la possibilità alla dirigenza di cercare con tranquillità dei ricambi in attacco. Penso che sia giusto iniziare a pensare ad acquistare, se possibile, un nuovo giocatore come sembra stia succedendo per Lautaro.”