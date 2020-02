Rivaldo non ha dubbi: “Guardiola? I problemi del City un’occasione per il Barcellona…”

Sempre diretto e mai banale. Rivaldo ha commentato ai microfoni di AS, le recenti vicende che hanno coinvolto il Barcellona ma anche quelle che potrebbero portare all’esclusione del Manchester City dalle competizioni europee per due stagioni.

L’ex stella dei catalani ha dunque commentato la possibilità di un ritorno di Pep Guardiola in blaugrana: “Potrebbe essere una grande opportunità visto quanto sta accadendo al Manchester City, ma credo che dipenda anche dai risultati di Setién”.

CAOS BARCELLONA – E sulle vicende che stanno coinvolgendo il presidente Bartomeu e alcuni nomi importanti dell’ambiente blaugrana: “Sinceramente spero che tutto quello che è uscito non sia vero. Se Bartomeu avesse pagato qualcuno per diffamare i giocatori, sarebbe una cosa triste. Tutti dovrebbero incazzarsi”. “L’arrivo di Braithwaite? Non lo convidivo. Non è periodo di mercato e questa operazione danneggia il Leganes, un club che sta lottando per non retrocedere. E poi il Barcellona avrebbe potuto promuovere un ragazzo della cantera”.