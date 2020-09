Rivaldo non ha dubbi: “I tifosi del Barcellona non fischieranno mai Messi”

Gli appassionati continuano a interrogarsi sul futuro di Leo Messi: lascerà il Barcellona o in extremis cambierà idea restando con i catalani? Al momento non sembra intravedersi alcuna risposta chiara a questa domanda. E qualora la Pulce dovesse rimanere in blaugrana, quale sarebbe il suo rapporto con i tifosi?

SIMBOLO

A quest’ultimo quesito ha risposto Rivaldo. L’ex stella del Barcellona ha spiegato il suo punto di vista a Betfair: “Può succedere di tutto: potrebbe partire, restare per un’altra stagione o anche prolungare il contratto, quindi dobbiamo aspettare. Ma se dovesse restare, non immagino i tifosi che lo fischiano al Camp Nou o qualcosa di simile, per niente”.

