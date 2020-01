Rivaldo: “Setién? Terza scelta, ormai il Barcellona era costretto a cambiare allenatore…”

Toccherà a Quiquie Setién guidare il Barcellona nella seconda parte della stagione dopo l’esonero di Ernesto Valverde, che ha pagato a caro prezzo la sconfitta nella semifinale della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. Una scelta che, come raccolto da AS, è stata così commentata dall’ex fuoriclasse brasiliano Rivaldo.

CATTIVA GESTIONE – “Il Barcellona non ha gestito bene questo cambio di allenatore, sono stati un po’ ingenui e forse anche un po’ irrispettosi nei confronti di Valverde. Setién? Credo che sia stato preso lui perché ormai il club, dopo aver trattato l’addio con Valverde, non poteva più tornare indietro, malgrado il mancato approdo di Xavi e Koeman. Tenere Ernesto dopo ciò che era accaduto non aveva senso e sono stati quindi costretti a trovare una terza opzione. L’intera vicenda non è stata gestita bene dai blaugrana”.

ESONERO – “L’esonero è una normale conseguenza dei risultati. Ora dovremo vedere se il cambio di allenatore sia arrivato o meno al momento giusto: bisogna valutare se Setién riuscirà a prendere il controllo della squadra e guidarla al successo alla fine della stagione”.

SETIEN – “Sembra che sia un buon allenatore, il suo futuro dipenderà dai risultati. Non ha mai allenato un grande club come il Barcellona e per lui sarà una nuova esperienza. Non ha molto da perdere, i tifosi non hanno molte aspettative su di lui, visto che non ha mai vinto un titolo. E’ stata una soluzione interna alla Spagna, non creerebbe molti problemi se il club dovesse decidere di cambiare nuovamente allenatore”.