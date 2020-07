Rivaldo, stoccata al Barcellona: “Non può contare sempre e solo sulla fantasia di Messi”

Momento delicato in casa Barcellona. Dopo i pari contro il Celta Vigo e l’Atletico Madrid, la vetta della classifica de La Liga si è allontanata. Il Real Madrid si trova ora a +4 grazie anche al successo contro il Getafe per 1-0 della notte. Come se non bastasse, le delicate situazioni dello spogliatoio non rendono più semplice il momento. Dal futuro di Setien al caso Griezmann, fino ad arrivare a Lionel Messi che avrebbe interrotto i dialoghi per il rinnovo. A commentare la situazione, legata soprattutto al campo, è stato l’ex blaugrana Rivaldo che non ha speso certo belle parole per la squadra catalana e i suoi protagonisti.

Rivaldo: “Non si può contare solo su Messi”

Parlando a Betfair, il brasiliano ex blaugrana ha commentato: “Il Barcellona ha spesso un sacco di possesso della palla, ma non ne trae beneficio. A volte i catalani diventano prevedibili per i loro rivali. Ci sono pochi giocatori nella squadra che possono avere dei colpi di genio. La squadra ha bisogno di lavorare sulla creatività fino a quando non impareranno a confondere la difesa rivale”, ha detto Rivaldo che poi ha lanciato l’accusa: “Il Barcellona non può contare sempre e solo sulla magia di Lionel Messi tutto il tempo. Messi delizia sempre i fan, ha segnato il suo gol numero 700 ma non riesce sempre a portarsi la squadra sulle spalle. La mancanza di creatività e prevedibilità in attacco è anche dovuta alla mancanza di opzioni in panchina. Non vedo un giocatore della panchina del Barcellona che possa entrare in campo e decidere il destino di una partita esattamente come è accaduto contro l’Atletico”.

