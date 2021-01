Rivaldo va controcorrente: “Il Barcellona avrebbe dovuto vendere Messi”

Continua a tenere banco il caso di Leo Messi. L’argentino sembra nuovamente vicino all’addio al Barcellona dopo le ruggini della scorsa estate, quando il suo divorzio dal club catalano era stato davvero a un passo dal concretizzarsi. Stavolta, però, la Pulce argentina potrebbe andarsene a parametro zero al termine della stagione. Uno scenario che inquieta il Barça.

CONTRARIO

Tuttavia c’è chi non sembra convinto che trattenere Messi sia la soluzione migliore. È il caso di Rivaldo. L’ex attaccante brasiliano ha spiegato a El Nacional: “Il precedente allenatore ha commesso un errore, Messi doveva essere ceduto quando ancora aveva un contratto. Dovevano fare qualcosa di simile a quello che ha fatto il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, incassando quindi 100 milioni di euro. Ora la sua partenza è inevitabile. È doloroso vedere un giocatore come lui lasciare il club in un momento così delicato dal punto di vista economico”.