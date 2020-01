Robert Moreno: “Valverde esonerato? Non mi sorprende, nel calcio può succedere di tutto: io ne sono un esempio…”

Nuovo corso per il Barcellona, che, nelle scorse ore, ha dato il benservito ad Ernesto Valverde per puntare su Quiquie Setién. Una scelta che, come riporta il Mundo Deportivo, è stata commentata anche dall’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola Robert Moreno, che non ha mancato l’occasione per mandare una stoccata.

ESONERO – “Non sono sorpreso, nel calcio può accadere di tutto, io ne sono un esempio… Conosco Valverde, è un grande allenatore, ha il mio rispetto e il mio sostegno. Setién? Non lo conosco, ma mi piace il suo stile di gioco. Gli auguro buona fortuna, sono stato a Barcellona e là ho molti amici tra i calciatori”.