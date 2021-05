Roberto Carlos: “Real buona stagione ma troppe decisioni arbitrali contro”

"Per comandare la Liga servono persone serie. Vedremo se l'anno prossimo..."

In Liga è stata battaglia fino all'ultimo secondo. Real e Atletico Madrid si contesi il trionfo finale ma alla fine sono stati i colchoneros a strappare il successo . Una vittoria che in casa blanca non è stata presa troppo con fair play da parte di Roberto Carlos , responsabile delle relazioni del club. Subito dopo la sfida contro il Villarreal, l'ex terzino sinistro ha commentato ai canali ufficiali delle merengues, come riportano AS e Tribuna.com , la stagione appena conclusa non senza polemiche contro la classe arbitralre.

ATTACCO - "Penso sia stata una stagione molto buona per la squadra ma sicuramente condizionata. Vediamo se la prossima stagione cambieranno alcuni dei problemi che abbiamo avuto in questa annata: arbitri, VAR, rigori non chiamati, mani in area non chiamate, mani nella nostra area...", ha polemizzato Roberto Carlos. "Ci abbiamo provato. La Liga è una cosa molto seria e per comandarla devi avere persone molto serie. Quello che non possiamo avere sono parecchie partite con brutte immagini", ha detto l'attuale dirigente del Real Madrid.