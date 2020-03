Rodrygo, la rivelazione: “Prima di firmare per il Real ho ricevuto la benedizione di Pelé…”

Malgrado la giovanissima età, Rodrygo ha saputo già ritagliarsi uno spazio importante con la maglia del Real Madrid. L’attaccante classe 2001, nel corso di un’intervista a DAZN, ha rivelato un curioso retroscena sul suo trasferimento ai blancos.

BENEDIZIONE – “Neymar e Cristiano Ronaldo sono le mie fonti di ispirazione. Neymar, Pelé e Robinho rappresentano molto per me, visto che hanno giocato nel Santos, la mia squadra del cuore. Ho anche avuto l’opportunità di incontrarli tutti e tre. Prima di partire per Madrid sono andato a casa di Pelé e ho ricevuto la sua benedizione. Per me approdare alle merengues è stato un sogno”.

