Ronaldinho, ancora guai in vista: confermati gli arresti domiciliari

Non sono finiti i guai per Ronaldinho, ex campione di Milan e Barcellona. Dopo le ultime recenti vicende giudiziarie che hanno accompagnato l’ex calciatore del Brasile, adesso è arrivata un’altra notizia che complica ancor di più la situazione.

AI DOMICILIARI

Secondo quanto riportato dal giornale AS, Ronaldinho avrebbe vista respinta dalla corte di giustizia l’appello per la sospensione dei domiciliari. Dal 9 aprile è stato reso noto che l’ex calciatore e suo fratello Roberto de Assis Moreire sono stati rilasciati da una prigione paraguaiana dopo aver pagato la cauzione di 1,6 milioni di dollari. Adesso i due fratelli sono agli arresti domiciliari presso il Palmaroga Hotel nel centro di Asuncion.