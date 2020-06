Ronaldo ‘chiama’ Alexis Sanchez al Real Valladolid

Alexis Sanchez non trova pace. L’attaccante dell’Inter, in prestito dallo United, non ha convinto Antonio Conte e Solskjaer non sembra molto entusiasta di ritrovarlo a Manchester. Il cileno è stato falcidiato dagli infortuni e non è più riuscito ad esprimersi ai suoi livelli.

Ronaldo apre a Sanchez

Nonostante il momento negativo, la carriera di Alexis Sanchez potrebbe ripartire di nuovo. L’ex stella dell’Udinese infatti potrebbe approdare in Spagna, più precisamente al Real Valladolid. La squadra guidata da Ronaldo potrebbe rivelarsi un’alternativa per rilanciarsi. In attesa della risposta di Sanchez, l’ex attaccante dell’Inter ha aperto all’arrivo del cileno: “Sanchez ha avuto successo ovunque. Ha molta qualità e se non riesce a fare bene all’Inter, il Valladolid gli aprirà le porte“.