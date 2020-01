Saviola parla da ex: “Al Siviglia e al Barça momenti indimenticabili. Al Real Madrid invece…”

Ha vestito le maglie dei migliori club spagnoli. Da quella del Barcellona, fino ai rivali del Real Madrid, passando per il Siviglia. Javier Saviola ora gioca a calcio a 5, ma non dimentica la sua esperienza in Liga con le divise dei tre prestigiosi club.

Intervistato da Marca, l’ex attaccante ha parlato a margine della gara odierna tra Real Madrid e Siviglia facendo il suo pronostico e ricordando alcuni momenti vissuti in Spagna.

LA GARA – “Vorrei che fosse un 2-2, un pareggio, perché ho molto rispetto per i due club”, ha detto Saviola. “Mi piacerebbe che fosse un grande match in quanto la storia dice che questo tipo di gare sono sempre state belle. Tra Real Madrid e Siviglia per anni c’è sempre stata grande rivalità e nelle loro sfide vedi sempre molti gol. Sarà una gara importante anche per la classifica. I due club sono in ottima forma e giocano un bel calcio. Nessuno può rilassarsi”.

RICORDI – Saviola, che ha vestito le due maglie, ma anche quella del Barcellona, ha voluto ricordare anche il suo passato da calciatore: “Ho vinto cose importanti a Siviglia e ho anche un buon ricordo del Barça. La prima stagione è stata fortunata e ho segnato molti gol. Ero giovane ma nonostante ciò ho fatto bene. Le cose migliori, però, le ho create al Sánchez Pizjuán (stadio del Siviglia ndr). Qui ho vissuto momenti indimenticabili perché ho ottenuto la mia prima coppa UEFA ed è stata anche la prima della squadra. È stata celebrata in modo impressionante. Ricordo com’era la città, e il capolavoro che avevamo fatto come squadra. È stato un anno meraviglioso, mi sono divertito molto e la gente ha avuto entusiasmo per noi. Sarò sempre orgoglioso di ciò che mi ha dato il Siviglia. A Madrid, invece, sono stato meno tempo perché non avevo tanta continuità. Ma sono comunque felice di aver giocato in uno dei migliori club del mondo che ha una storia incredibile. Non ho avuto così tanta partecipazione ma mi sono sentito apprezzato e rispettato dalla gente del club”.