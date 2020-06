Scambio Pjanic-Arthur, adesso è più difficile: il Barça non rinuncia al giocatore

Lo scambio tra Pjanic e Arthur adesso non è più così scontato. Il centrocampista della Juventus da settimane ha espresso il desiderio di cambiare aria, e il Barcellona per lui rappresenta il coronamento di un sogno di carriera.

ARTHUR L’UOMO GIUSTO?

Il centrocampista brasiliano nelle ultime ore aveva accettato l’offerta della Juventus e lo scambio sembrava ormai in dirittura d’arrivo, con un accordo fra le parti che non scontentava nessuno fra gli interessati. Arthur alla Juventus avrebbe la possibilità di essere protagonista di un progetto tattico in grado di esaltarlo, con Maurizio Sarri che spinge per averlo a tutti i costi a propria disposizione.

SETIEN NON LO MOLLA

L’allenatore del Barcellona, Quique Sétien, però non sembra affatto intenzionato a lasciar libero il giocatore. Nella lista dei convocati del Barcellona in vista del prossimo match contro il Celta Vigo figura anche il regista brasiliano, che dunque potrebbe scendere regolarmente in campo col rischio di infortunarsi. In queste ore secondo rumors provenienti da ambienti blaugrana si sta avendo un vero e proprio braccio di ferro tra il giocatore e l’allenatore, con quest’ultimo intenzionato ad usufruire delle prestazioni del giocatore finché ne avrà la possibilità.