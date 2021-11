Scintille post Villarreal-Barcellona: niente saluto Emery-Xavi e nel tunnel…

Rabbia durante e post match tra i due mister di Villarrea e Barcellona

Termina con una vittoria del Barcellona la partita de LaLiga contro il Villarreal. In casa del sottomarino giallo, i blaugrana si sono imposti non senza polemiche. A far discutere l'arbitraggio e l'operato del Var in occasione di un possibile rigore per mani di Piqué. Attimi di tensione in campo e sulle panchine dove Emery da una parte e Xavi dall'altra si sono decisamente scaldati con gesti e qualche parola di troppo.