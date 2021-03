Sergio Ramos: “Non avrei ceduto Cristiano Ronaldo, lui e il Real Madrid ci hanno perso”

La caduta degli dei in Champions League in questa stagione. Fuori Lionel Messi e anche Cristiano Ronaldo, infatti il Barcellona e la Juventus sono fuori dai quarti di finale. Sia l’argentino che il portoghese potrebbero lasciare i rispettivi club a fine stagione. CR7 potrebbe anche fare ritorno a Madrid e l’ex compagno di squadra Sergio Ramos che con l’attaccante della Juve ha vinto tutto al Real oggi si è rammaricato per la partenza nel 2018 del numero 7 bianconero: “Ci ha perso Cris e ci ha perso il Madrid. Io non l’avrei lasciato partire perché è uno dei migliori e ci avrebbe aiutato a vincere”. Il difensore dei Blancos ha sottolineato il suo rammarico nel corso di un’intervista con lo streamer spagnolo Ibai Llanos. Le notizia di un’addio da Torino in effetti si fanno sempre più insistenti e secondo il conduttore del programma El Chiringuito Josep Pedrerol, molto vicino alle vicende del Real, Jorge Mendes avrebbe sondato il terreno con il club della capitale spagnola per il ritorno di CR7 a Madrid. Oggi anche Zidane in conferenza stampa ha avuto parole di grande affetto per Ronaldo. In Spagna cominciano a credere che il ritorno nella Liga dell’attaccante sia più vicina.