Sergio Ramos senza limiti: nuovo primato conquistato in Liga

Sergio Ramos non smette di stupire. Il difensore e capitano del Real Madrid sembra avere ancora fame di nuovi successi e primati. Contro l’Eibar ha realizzato la rete numero 67 in Liga, appaiando un mostro sacro come Ronald Koeman. Ma non è tutto: andando in gol anche contro la modesta formazione dei Paesi Baschi, il centrale difensivo campione del mondo nel 2010 è riuscito a segnare almeno una marcatura contro tutte le squadre presenti nella Liga. Un risultato straordinario tenendo anche conto del suo ruolo, che lo costringe notoriamente a non spingersi eccessivamente nell’area di rigore avversaria.