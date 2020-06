Sergio Ramos senza limiti: secondo difensore più prolifico di sempre della Liga

Il calcio è ripartito anche in Spagna e anche il Real Madrid, così come il Barcellona il giorno prima, ha ripreso la sua marcia in campionato. La Liga ha visto i blancos rispondere ai rivali blaugrana. Tra i protagonisti anche Sergio Ramos. Il capitano blancos ha messo a segno la sua rete numero 67 nel massimo campionato spagnolo toccando un record di tutto rilievo.

Infatti, El Gran Capitan, è diventato il secondo difensore più prolifico della storia del campionato spagnolo agganciando Ronald Koeman al secondo posto e avvicinandosi al quasi irragiungibile Fernando Hierro, primo con 105 marcature. Alle loro spalle, Roberto Carlos con 46 gol.