Setien, messaggio a Pjanic: “È un grande giocatore. Neymar? Sarebbe bello allenarlo”

In attesa che la finestra di mercato apra, il Barcellona prepara le strategie per arrivare agli obiettivi prefissati. I blaugrana hanno diversi colpi in programma, uno su tutti Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter potrebbe arrivare in Catalunya per una cifra altissima, circa 111 milioni di euro. A proposito di mercato ha parlato a Bein Sports l’allenatore dei catalani Quique Setien.

Lautaro Martinez

Riguardo all’attaccante nerazzurro, Setien ha dichiarato: “Tutti sappiamo che ci sono 4 o 5 calciatori che giocano in questa posizione e che sono straordinari, ognuno di loro potrebbe stare nel Barcellona. Questo giocatore può entrare molto bene in questa squadra ma come altri che possono stare al suo livello“.

Setien chiama Pjanic

Non solo attacco. Il Barcellona sta infatti pensando a rinforzare ancora di più il centrocampo e Pjanic potrebbe essere l’indiziato numero uno: “L’ho sempre detto, mi sono sempre piaciuti i grandi calciatori e in quanto grandi giocatori possono stare nel Barcellona. Lui è un grande giocatore, così come lo sono decine di giocatori che ogni giorno escono sui giornali”.

Neymar

Oltre ai giocatori sopracitati, il Barcellona non ha perso di vista l’ex blaugrana Neymar. Anzi, la società lavorerà sicuramente anche al suo ritorno per la felicità di Setien: “Mi piacerebbe un giorno poter allenare Neymar. Stiamo parlando di un altro livello, fortunatamente ho già potuto realizzare un sogno, allenare il miglior giocatore al mondo, Leo, poi vedremo cosa succederà. Sicuramente mi piacerebbe, come no”.