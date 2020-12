Simeone protesta: “Perché squalificare Trippier? Così si danneggia l’Atletico”

L’Atletico Madrid deve fare i conti con l’esclusione di Kieran Trippier. Il terzino inglese paga una squalifica di dieci turni per “presunte violazioni delle regole delle scommesse della Football Association”. Così il giocatore resterà fuori fino a marzo. Una brutta tegola per la formazione di Diego Simeone. Il tecnico si è lamentato della sanzione e non ha esitato a esternare le sue impressioni in conferenza stampa: “Pensiamo che questo sia ingiusto e speriamo possa essere rivisto a causa dei danni arrecati all’Atletico”.