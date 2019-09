Simeone punge la Juve: “Poco precisi sui calci piazzati, ma mercoledì…”

La Juventus è un’avversaria speciale per Diego Simeone. Dopo i duelli da giocatore con le maglie di Inter e Lazio, l’argentino ha affrontato la Vecchia Signora da tecnico dell’Atletico Madrid. Nella scorsa stagione furono i bianconeri a passare il turno in Champions League, mentre nell’ultimo incontro ha prevalso l’equilibrio con un 2-2 finale. Queste le sue considerazioni, con una piccola stoccata nei confronti della Juve: “Sono molto importanti, prima della Juventus non stavamo trovando pericolosità sui calci da fermo. Contro i bianconeri invece abbiamo fatti due gol, con due grandi colpi di testa di Savic ed Herrera. Dietro dobbiamo lavorare invece ancora molto per subire meno gol”.