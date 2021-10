Simeone rivela: “Ho pensato di lasciare l’Atletico dopo la finale di Milano”

Diego Simeone rivela di aver pensato seriamente di lasciare l'Atletico Madrid al termine della finale di Champions 2016

Dal 2011 è la guida indiscussa dell'Atletico Madrid, il punto di riferimento di ogni tifoso dei Colchoneros. Diego Simeone ha un legame fortissimo con la squadra che allena e con la piazza che rappresenta. Insomma un vero leader. Tuttavia il tecnico argentino convive da tempo con un timore che è divenuto un vero e proprio stimolo, come ha raccontato in un'intervista a El Pais: "Dal giorno che sono arrivato qui, dopo esser sempre voluto tornare, vivo pensando che possano cacciarmi un giorno". Ma c'è stato realmente un punto in cui il divorzio sarebbe stato possibile? Simeone ammette: "Uno dei momenti più difficili fu la finale di Champions a Milano. La seconda sconfitta. Una volta abbiamo perso al 93', l'altra nel momento più vicino per poter vincere, i rigori".