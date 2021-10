Simeone: “Senza Messi e Ronaldo la Liga ha perso tanto e il ritmo è calato”

Il tecnico dell'Atletico Madrid spiega il suo pensiero

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha espresso la sua opinione sulla partenza di Lionel Messi dal Barcellona. “Abbiamo perso tutti a causa della partenza di Leo e Ronaldo dalla Liga, ma va tenuto presente che per molti anni hanno mostrato il loro miglior calcio in questo campionato. Ora la Liga ha bisogno di crescere e continuare a svilupparsi. Ad esempio, il ritmo del gioco in Spagna è rallentato, a mio parere, "- ha detto Simeone a El Pais.