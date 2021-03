Siviglia, Bono portiere goleador: “Non sapevo come festeggiare. Anche due anni fa ci avevo provato…”

Il Siviglia di Papu Gomez, OCampos e tanti altri campioni del reparto avanzato non è riuscita a trovare la via del gol contro il Valladolid, almeno fino a quando ci ha pensato Yassine Bounou o se preferite solo Bono che di mestiere, però, fa il portiere…

Ebbene sì. L’estremo difensore è stato autore della rete che ha permesso agli spagnoli di trovare il pareggio nell’1-1 finale del match di Liga. Una rete che lo stesso portiere non ha saputo bene come festeggiare perché davvero inattesa. Ai microfoni di Movistar, come riporta Marca, e successivamente al sito ufficiale del club, il classe 1991 ha commentato la sua serata magica.

Siviglia, Bono portiere goleador

“Il gol è una sensazione incredibile, difficile da descrivere e non sapevo davvero come festeggiare”, ha raccontato Bono. “Fai il tuo lavoro in porta, ed era strano vedermi lì in area di rigore avversaria. Ho guardato l’allenatore e mi ha detto di andare su per il corner. Due anni fa qui col Girona avevo sfiorato il gol e quel ricordo mi è passato di nuovo in mente. L’occasione è arrivata e sono contento di aver segnato”, ha spiegato il portiere. “Devo dire che è stata una partita complicata, c’era molto vento, un contesto difficile che non ci ha permesso di fare il nostro calcio, ma diamo il merito anche al Valladolid che funziona bene e tutte le partite con loro sono state molto serrate. Il rigore ci ha fatto male ma nella ripresa abbiamo reagito. Dovevamo continuare ad insistere e per fortuna è arrivata la rete nel finale”.