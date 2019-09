Siviglia, ecco Hernandez: “Con questa maglia tutte le partite saranno speciali. Dobbiamo sognare”

Javier Hernandez è un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante arriva in Spagna al termine dell’esperienza in Premier League con il West Ham, dove ha realizzato complessivamente 16 reti in 55 presenze. Ecco le sue parole durante la presentazione ufficiale riportate da Marca.

ENTUSIASMO – “Questa è per me una grande opportunità, so cosa significhi rappresentare questo club. Peccato che ora ci siano gli impegni con la Nazionale, avrei voluto subito mettermi al lavoro insieme alla squadra. Ho grande entusiasmo e darò tutto per questa maglia. Mi sento bene e voglio continuare a crescere, mettendo in campo la mia versione migliore. Questo rappresenta un ulteriore passo in avanti per la mia carriera”.

RUOLO – “Mi adatterò a ciò che mi verrà chiesto: l’importante è giocare il più possibile. Dobbiamo sognare: il Siviglia deve aspirare al massimo”.

REAL MADRID – “Sarà particolare giocare contro la mia ex squadra, ma con indosso questa maglia tutte le partite saranno speciali”.