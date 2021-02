Siviglia, Gomez brilla e segna: “Gioco nella posizione che amo. Scelto questo club per gli obiettivi importanti” importanti

Nuovo campionato, stesse magie per Alejandro Papu Gomez. Il neo acquisto del Siviglia ha fatto il suo debutto in un match di Liga ed è andato subito a segno. L’ex Atalanta è stato protagonista del successo dei suoi contro il Getafe, segnando il gol del 2-0 e contibuendo a portare a casa i tre punti. Ai microfoni del sito ufficiale del club, il numero 24 argentino ha condiviso le sue emozioni.

Siviglia, Papu Gomez in gol

“Sono molto felice di aver fatto il debutto in questo bellissimo stadio e ovviamente sono molto felice di aver fatto un gol importante per questa vittoria”, ha detto Papu Gomez. “Questa è esattamente la posizione in cui mi piace giocare. Quando ho preso la palla, la prima cosa a cui ho pensato è stato di prendere la mira. La palla è andata in porta nonostante la devizione. Quindi bene”.

E ancora sul suo approdo alSiviglia e l’ambiente: “Dal primo giorno in cui sono arrivo, la squadra mi ha fatto sentire a mio agio. Sono in una squadra impressionante, concentrata sul raggiungimento degli obiettivi che si sono prefissati. Ho scelto questo club perché ha intenzioni serie e obiettivi importanti. Penso che ci aspetti una bella seconda parte di stagione”.