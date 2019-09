Siviglia, Hernandez: “Il Real Madrid? Se segno esulto…”

Una gara che promette spettacolo, quella in programma domani sera alle 21 tra Siviglia e Real Madrid. La formazione andalusa, con i suoi dieci punti frutto di tre vittorie e un pareggio, guida attualmente la classifica, mentre i blancos, travolti dal Paris Saint-Germain nella prima giornata di Champions League, si trovano a due lunghezze di distanza. Un attenzione particolare sarà rivolta al grande ex della sfida Javier Hernandez, oggi al Siviglia ma con un passato al Real nella stagione 2014/2015. Il messicano ha parlato della gara al The Partidazo of Cope.

ESULTANZA – “Se dovessi segnare esulterò. Non credo sia irrispettoso, esultare non significa che per me quello blancos non sia un club speciale”.