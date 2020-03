Siviglia, Lopetegui: “Coronavirus? Abbiamo seguito troppo tardi l’esempio dell’Italia…”

L’emergenza Coronavirus è arrivata anche in Spagna, dove aumenta quotidianamente il numero di contagiati e di decessi. Una situazione che ha imposto lo stop ai campionati e che è stata così commentata ai canali ufficiali del club dal tecnico del Siviglia Julen Lopetegui.

DRAMMA – “Stiamo vivendo un momento storico drammatico, adesso dobbiamo fare solamente una cosa: rimanere a casa. Soltanto in questo modo possiamo dare una mano. Siamo preoccupati, la salute viene prima di tutto. Le misure adottate in Spagna non sono state sufficienti: avevamo davanti l’esempio italiano, ma lo abbiamo seguito troppo tardi”.