Siviglia, Lopetegui è convinto: “Bayern il top al mondo, Flick ha cambiato tutto”

Chi fermerà l’invincibile Bayern Monaco? I bavaresi non sembrano conoscere la sconfitta da quando si è tornati in campo dopo il lockdown. In rapida successione, in questo 2020, sono arrivate Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Al Siviglia, vincitore dell’Europa League, spetterà il compito di interrompere l’egemonia dei tedeschi nella Supercoppa europea.

I MIGLIORI

Il tecnico degli andalusi Julien Lopetegui analizza l’avvicinamento a questa gara in conferenza stampa: “Tutti i titoli sono molto importanti e non capita tutti i giorni di giocare una finale, men che meno contro una squadra come il Bayern. Hanno vinto tutto in modo brillante. Sono una squadra maiuscola con qualità individuali spettacolari e con un allenatore che ha grande merito. Ha cambiato mentalità ai giocatori dando personalità alla squadra. Hanno un gruppo di grande carattere. Affronteremo quella che, al momento, è la migliore squadra del mondo”.