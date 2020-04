Siviglia, Lopetegui: “Ripresa? Sarà tremendo…”

Un’eventuale ripresa dei campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, potrebbe avere conseguenze “tremende”. Ad affermarlo, a Marca, il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui.

RIPRESA – “Non sarà come rientrare dalle vacanze, lo stato di forma dei giocatori sarà al 20%. Tornare in campo in queste circostanze sarà tremendo. C’è un precedente: nel 2011 in Nfl ci fu uno stop di tre mesi a causa della disputa sul contratto dei giocatori. Nel primo mese di ritorno all’attività ci furono dodici rotture del tendine d’Achille. Tutti abbiamo la voglia di tornare a giocare, c’è però preoccupazione per come lo faremo. Dobbiamo sperare che gli impianti sportivi siano trattati adeguatamente, il ministero della Salute deve garantire la salute di tutti. Avremo bisogno di una preparazione di almeno cinque settimane per poi poter giocare una partita ogni tre giorni. Sarà tremendo anche lo scenario emozionale visto che giocheremo a porte chiuse, una situazione che nessuno ha mai vissuto prima”.

