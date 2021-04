Siviglia, Ocampos: “Sognamo Liga. Gara fermata 1 minuto prima della fine? Perché…”

Il giocatore offensivo sogna di lottare per il titolo e spiega l'interruzione del match da parte del direttore di gara

Episodio davvero bizzarro quello avvenuto al 93esimo della gara tra Siviglia e Granada . Le due squadre sono state mandate negli spogliatoi un minuto prima del tempo a causa di qualche problema avuto con l'orologio da parte del direttore di gara. Ma non è finita qui. Infatti, i 22 sono poi dovuti tornare sul campo per disputare i 60 secondi rimasti. Il tutto tra lo stupore generale. A racconta quanto accaduto è stato Lucas Ocampos intervenuto ai media iberici tra cui Marca al termine della gara. L'attaccante, autore di una delle due reti che ha poi permesso ai suoi di vincere, ha detto: " L'arbitro ci ha detto che gli si era fermato l'orologio - ha spiegato l'ex Milan. - C'erano giocatori che si erano già tolti la divisa e si stavano scambiando le magliette, non mi era mia successo nulla di simile nella mia carriera, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo".

SOGNO - Nonostante l'episodio sicuramente inedito, il Siviglia ha portato a casa il successo. Tre punti che la mettono in corsa per il titolo di Liga: "La sogniamo, certamente. Sappiamo che non sarà facile, che ci sono squadre che stanno giocando molto bene e che ci sono sopra, ma il nostro sogno rimane intatto. Giocare la Champions per il secondo anno di fila era il nostro obiettivo ma per questa parte conclusiva di stagione giocheremo cinque finali e daremo il massimo. Se non ci credessimo non saremmo giocatori di calcio. Questi sono i momenti da sfruttare, cercheremo di mettere tutto in queste ultime partite per raggiungere un grande obiettivo".