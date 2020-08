Siviglia rinato con Lopetegui. Montella si complimenta: “Risultati incredibili”

I dominatori dell’Europa League sono tornati. Dopo alcune stagioni di difficoltà, il Siviglia sembra essersi nuovamente calato nei panni di squadra di riferimento della seconda manifestazione europea, che ha già conquistato per cinque volte. Il club andaluso ha trovato in Julen Lopetegui l’allenatore giusto per riprendersi i palcoscenici a cui si era abituato.

COMPLIMENTI

L’operato dell’ex Commissario Tecnico della Spagna è talmente positivo da meritarsi l’elogio di un suo predecessore sulla panchina del Siviglia: Vincenzo Montella. L’allenatore italiano ha parlato ai microfoni di ABC: “Lopetegui è un ottimo allenatore. Lo seguo da molto tempo e mi piace molto la tattica che mette nelle sue squadre. Quello che ha fatto al Siviglia non è facile. Nella sua prima stagione, con una squadra praticamente nuova dopo aver raggiunto tanti acquisti, ha fatto tornare il Siviglia in Champions League ed è già in semifinale di Europa League. Eccezionale”.