Siviglia, Suso saluta il Milan: “Per sempre rossonero, grazie di tutto”

Il Siviglia torna a giocare in Champions League. Il club andaluso ha concluso un ottimo percorso in Liga al quarto posto, conquistando così il pass per la fase a gironi della massima competizione europea. Così è scattato anche il riscatto automatico di Suso dal Milan. L’esterno spagnolo passa così a titolo definitivo alla società iberica.

RINGRAZIAMENTO

Lo stesso Suso ha voluto ringraziare il Siviglia per l’opportunità, ma non ha dimenticato il Milan a cui ha dedicato belle parole: “Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie Siviglia e grazie al Milan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero”